Irpinia | riprende la campagna vaccinale anti-Covid tra Moscati e Frangipane

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Circa 3500 dosi di Pfizer sono arrivate in. Ad oggi sono circa cento i primi immunizzati della Provincia. Tra questi ci sono coloro che hanno aderito al “V-Day” dello scorso dicembre ricevendo la prima dosa del vaccino. Nei giorni scorsi c’era stato uno stop di circa cinque giorni dovuto all’esaurimento delle scorte. Sono stati consegnati questa mattina presso il P.O. di Ariano Irpino, in qualità di hub per la distribuzione, 390 flaconi di vaccino Pfizer. I vaccini verranno destinati alla somministrazione della seconda dose, che inizierà il prossimo 23 gennaio 2021, al personale già vaccinato, secondo il Calendario regionale. Nell’eventualità che nei prossimi giorni avvenga la consegna di nuovi vaccini MODERNA, questi ultimi verranno destinati a nuovi soggetti da vaccinare, ...