Iperconnessi ma sfibrati | gli studenti chiedono il ritorno a scuola

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Glivogliono tornare a. Con lezioni in sicurezza ma in presenza, nello spazio vitale ineguagliabile che è per loro la, nel contesto naturale dei loro coetanei. E davanti a professori in carne ed ossa, con i quali la connessione deve tornare ad essere umana prima che digitale. Ecco cosa c’è tra le righe del comunicato “Chiediamo di venire ascoltati”, con cui gliannunciano di tornare a manifestare davanti al Ministero dell’Istruzione. Nella lettera già inviata alla ministra si richiede un rientro in presenza, chiarezza comunicativa e programmazione preventiva, a partire dall’esame di maturità. Non si tratta né di destra, né di sinistra: si tratta solo di, e, dunque, di buon senso. Ho avuto modo di parlarne con Pierfrancesco Rapisardi, della Consulta provinciale ...