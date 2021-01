Inter Miami | Phil Neville è il nuovo tecnico | l’ex Manchester United guiderà Higuain in MLS

Leggi su mediagol

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L'cambia guida in panchina.La decisione, quella presa da David Beckham, è ormai definitiva., ex giocatore del, è stato scelto per guidare i Floridias dopo aver lasciato nel corso della settimana passata la Nazionale femminile britannica. Si ricompone dunque un duo che ha indubbiamente fatto la storia dei Red Devils, con ben sei titoli d'Inghilterra e una Champions League conquistate all'ombra di Old Trafford. Un incarico davvero prestigioso per l'ex allenatore della rappresentativa britannica, al suo primo vero incarico come capo manager di club. Nel suo passato soltanto compiti da vice allenatore tra le file del Valencia e nello stesso.embedcontent src="twitter" ...