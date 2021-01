Inter-Juventus, Pistocchi: “Pirlo ha sbagliato tutto, Agnelli e Paratici i colpevoli. Ai tifosi dico una cosa” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Due a zero, è questo il risultato finale del derby d'Italia.Ieri sera, l’Inter di Antonio Conte ha piegato la Juventus, imponendosi con il risultato di 2-0 nella sfida andata in scena alle 21.00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. A decidere il match, le reti di Vidal e Barella, che oltre ad Interrompere la striscia di risultati utili consecutivi della 'Vecchia Signora', hanno permesso alla formazione nerazzurra raggiungere il Milan - impegnato questa sera contro il Cagliari -, in vetta alla classifica.Sulla gara di San Siro si è espresso il noto giornalista, Maurizio Pistocchi, che Intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte', ha commentato con parole dure il successo dei nerazzurri contro i bianconeri: “Ieri Pirlo ha sbagliato tutto, ce l’hanno ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) Due a zero, è questo il risultato finale del derby d'Italia.Ieri sera, l’di Antonio Conte ha piegato la, imponendosi con il risultato di 2-0 nella sfida andata in scena alle 21.00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. A decidere il match, le reti di Vidal e Barella, che oltre adrompere la striscia di risultati utili consecutivi della 'Vecchia Signora', hanno permesso alla formazione nerazzurra raggiungere il Milan - impegnato questa sera contro il Cagliari -, in vetta alla classifica.Sulla gara di San Siro si è espresso il noto giornalista, Maurizio, chevenuto ai microfoni di 'Radio Marte', ha commentato con parole dure il successo dei nerazzurri contro i bianconeri: “Ieriha, ce l’hanno ...

FBiasin : Quando #InterJuventus è senza storia ed è senza storia a favore dell'#Inter significa che, forse, dopo tanti anni i… - Inter : ??? | FOTOGALLERY Un gol per tempo, tre punti fondamentali ?? #InterJuventus attraverso le più belle fotografie del… - Inter : ??? | MATCH REPORT Una vittoria voluta, sin dal primo istante ?? Il racconto minuto per minuto di #InterJuventus ??… - GPeppe34N : RT @TUTTOJUVE_COM: Cobolli Gigli durissimo: 'Juventus senza palle contro l'Inter. Io non mi sarei mai privato di Allegri' - egidio_gialdini : Il difensore e capitano della JUVENTUS, Giorgio CHIELLINI, intervistato dopo la 18a and. 'A' '20-21: che ha visto i… -