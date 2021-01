Inter-Juventus, ascolti da record su Sky: oltre 4 milioni di spettatori unici (Di lunedì 18 gennaio 2021) Inter-Juventus rappresenta un nuovo record di ascolti per Sky: il derby d’Italia trasmesso ieri sera è stato visto in media da 2 milioni 902 mila spettatori medi con il 10,5% di share e 4 milioni 246 mila spettatori unici. Si tratta del miglior risultato stagionale sia in termini di audience media che di share, superati i numeri fatti registrare lo scorso 6 gennaio da Milan-Juventus (2 milioni 720 mila spettatori medi complessivi, con il 9,9% di share e 3 milioni 899 mila spettatori unici). Gli ascolti del prepartita e del postpartita non hanno fatto che beneficiarne. “Sky Calcio Show” ha toccato 966 mila ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021)rappresenta un nuovodiper Sky: il derby d’Italia trasmesso ieri sera è stato visto in media da 2902 milamedi con il 10,5% di share e 4246 mila. Si tratta del miglior risultato stagionale sia in termini di audience media che di share, superati i numeri fatti registrare lo scorso 6 gennaio da Milan-(2720 milamedi complessivi, con il 9,9% di share e 3899 mila). Glidel prepartita e del postpartita non hanno fatto che beneficiarne. “Sky Calcio Show” ha toccato 966 mila ...

