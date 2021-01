Inter Juve: Barella schianta Bentancur, a centrocampo la chiave nerazzurra – ANALISI TATTICA (Di lunedì 18 gennaio 2021) Inter Juve è stata partita quanto mai dominata dai ragazzi di Antonio Conte: la netta superiorità a centrocampo di Barella, Brozovic e Vidal la chiave del successo nerazzurro Il gioco dell’Inter di Conte si bassa soprattutto sulla ricerca delle punte (Lukaku su tutti) e dal loro prevalere contro i difensori rivali. Proprio per questo, c’era tanta preoccupazione in casa Juve per l’assenza di De Ligt, visto che mancava il difensore che più di ogni altro era in grado di contenere lo strapotere fisico del belga. Invece, l’aspetto tattico forse più Interessante di questa partita è che l’Inter ha dominato senza dipendere eccessivamente dai propri attaccanti. I nerazzurri hanno verticalizzato sul proprio tandem offensivo anche meno del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021)è stata partita quanto mai dominata dai ragazzi di Antonio Conte: la netta superiorità adi, Brozovic e Vidal ladel successo nerazzurro Il gioco dell’di Conte si bassa soprattutto sulla ricerca delle punte (Lukaku su tutti) e dal loro prevalere contro i difensori rivali. Proprio per questo, c’era tanta preoccupazione in casaper l’assenza di De Ligt, visto che mancava il difensore che più di ogni altro era in grado di contenere lo strapotere fisico del belga. Invece, l’aspetto tattico forse piùessante di questa partita è che l’ha dominato senza dipendere eccessivamente dai propri attaccanti. I nerazzurri hanno verticalizzato sul proprio tandem offensivo anche meno del ...

ClaMarchisio8 : Vittoria meritata, nulla da aggiungere. Complimenti @Inter Spero di vedere un'altra @juventusfc in Supercoppa e in… - juventusfc : FT | Triplice fischio. L'Inter supera la Juve con il punteggio di 2-0 #InterJuve - romeoagresti : Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l’#Inter, salterebbero la final… - mauriziomeland2 : RT @cippiriddu: Quindi la mattina dopo che l'Inter annienta la Juve sul campo esce una notizia totalmente FALSA sul cambio nome della socie… - FcInterNewsit : Altobelli: 'Non ricordo un'Inter-Juve così a senso unico. Barella tra i top in Europa' -