Inofficina – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 gennaio 2021)Via Mesula, 12 – 00158Tel. 06/83707012 Sito Internet: www. Tipologia: Gastropub Prezzi: hamburger 12/19€, sfizi 3/7€, primi 12/14€, secondi 12/29€, spina da 0,3cl 5€ Giorno di chiusura: Lunedì. A pranzo OFFERTAMolto particolare, ricavato in un capannone prima sede di un’officina ora confinata in quello adiacente, con le cafè racer visibili dalle vetrate di separazione. In fondo si trova il lungo bancone che ospita l’ampia offerta di birre raccontate su una lavagna, mentre i tavoli sono disposti nell’ampio spazio antistante con alcune sedute più comode come le poltrone vintage per chi desidera solamente bere. Molto caratteristico il dehor, illuminato da lampadine appese a fili passanti. AMBIENTEForse il principale punto di forza del locale, con spazi ariosi e piacevoli opere di artisti contemporanei alle pareti. SERVIZIOSimpatico ...