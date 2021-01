Infortunio Kjaer: le condizioni del difensore del Milan (Di lunedì 18 gennaio 2021) Simon Kjaer accusa un altro Infortunio nel corso della sfida contro il Cagliari. Nel secondo tempo il difensore del Milan ha chiesto il cambio Simon Kjaer accusa un altro Infortunio nel corso della sfida contro il Cagliari. Nel secondo tempo il difensore del Milan ha chiesto il soccorso dei sanitari: sospetta lombosciatalgia che verrà valutata nelle prossime ore. Il danese lo scorso dicembre aveva avuto una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Piove sul bagnato per Pioli che dovrà fare a meno anche dello squalificato Romagnoli per il match contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Simonaccusa un altronel corso della sfida contro il Cagliari. Nel secondo tempo ildelha chiesto il cambio Simonaccusa un altronel corso della sfida contro il Cagliari. Nel secondo tempo ildelha chiesto il soccorso dei sanitari: sospetta lombosciatalgia che verrà valutata nelle prossime ore. Il danese lo scorso dicembre aveva avuto una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Piove sul bagnato per Pioli che dovrà fare a meno anche dello squalificato Romagnoli per il match contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com

DedejXhulio : Peccato per #Hauge che ha perso un po' di lucidità e un po' di sicurezza, ma stiamo reggendo bene nonostante nonost… - teoocchiuto : #Kjaer out per infortunio, #Romagnoli diffidato e ammonito (un grande mah). Più che un campionato di #SerieA, ques… - MilanLiveIT : Anche #Kjaer va k.o. I motivi della sostituzione al 45' #CagliariMilan - AndreaSicilia75 : X X, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer; Chalanoglu, Leao, X; X; Attendo il giallo per Calabria, il ross… - sportface2016 : #CagliariMilan, infortunio per #Kjaer: al suo posto #Kalulu -