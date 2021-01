Infortunio Dybala: le condizioni dell’argentino in vista della Supercoppa italiana (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Juventus scenderà in campo mercoledì sera per sfidare il Napoli in Supercoppa. Ma senza Paulo Dybala Paulo Dybala ha saltato il match di campionato contro l’Inter e salterà anche la Supercoppa contro il Napoli. Secondo Tuttosport infatti, l’attaccante argentino, out per un Infortunio, non sarà a disposizione di Pirlo per la finale. Il giocatore numero 10 infatti dovrebbe saltare anche la gara di domenica contro il Bologna per poi rientrare a fine mese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Juventus scenderà in campo mercoledì sera per sfidare il Napoli in. Ma senza PauloPauloha saltato il match di campionato contro l’Inter e salterà anche lacontro il Napoli. Secondo Tuttosport infatti, l’attaccante argentino, out per un, non sarà a disposizione di Pirlo per la finale. Il giocatore numero 10 infatti dovrebbe saltare anche la gara di domenica contro il Bologna per poi rientrare a fine mese. Leggi su Calcionews24.com

