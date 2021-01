Inaugurazione Biden | la paura della fusione fra milizie e militari

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ti ricordi dell’attentato a Sadat?”. La voce del mio amico, un dirigente del partito democratico assai esperto di Italia, suona al telefono da Washington tesa, incerta. La capitale americana, alla vigilia del giuramento del nuovo presidente democratico, Joe, il 20 gennaio, mercoledì, è in stato d’assedio, 25.000 uomini e donneNational Guard, in assetto da guerra, con blindati, jeep, elicotteri, posti di blocco, barriere in cemento armato vigilano perché i terroristi che hanno devastato il Congresso il giorno dell’Epifania restino lontani. Ieri era stata annunciata la Marcia delle, manifestazioni nei vari parlamenti statali, per protestare contro l’elezione disua vice, Kamala (pronuncia Kohmala) Harris, e in solidarietà con il presidente uscente Donald Trump. Benché ...

Joe Biden si appresta a cambiare direzione agli Usa in materia di ambiente, immigrazione e gestione della pandemia.TOPSHOT - A Capitol Police officer stands with members of the National Guard behind a crowd control fence surrounding Capitol Hill a day after a pro-Trump mob broke into the US Capitol on January 7, 2 ...