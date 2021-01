In Italia c’è una democrazia senza il popolo. E c’è un “popolo sovrano” che non ha sovranità (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una recente ricerca, elaborata da Enzo Risso per Domani, ha evidenziato come il 48 per cento degli Italiani considerino superato il parlamentarismo, arrivando ad auspicare un “leader forte disposto a infrangere le regole”. Il fulcro della delegittimazione trae origine da una profonda avversione verso le élite, con il 76 per cento dell’opinione pubblica che sente gli esperti lontani e incapaci di comprendere i bisogni e le esigenze della gente comune, fino ad arrivare all’84 per cento del campione che ritiene lo scontro tra popolo e élite destinato ad aumentare nei prossimi anni. Il disagio del popolo “sovrano” Queste “tendenze” non sono una novità, anche se appaiono essere andate ben oltre i fisiologici livelli di guardia registrati nel passato. Al punto che si può parlare di un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una recente ricerca, elaborata da Enzo Risso per Domani, ha evidenziato come il 48 per cento deglini considerino superato il parlamentarismo, arrivando ad auspicare un “leader forte disposto a infrangere le regole”. Il fulcro della delegittimazione trae origine da una profonda avversione verso le élite, con il 76 per cento dell’opinione pubblica che sente gli esperti lontani e incapaci di comprendere i bisogni e le esigenze della gente comune, fino ad arrivare all’84 per cento del campione che ritiene lo scontro trae élite destinato ad aumentare nei prossimi anni. Il disagio del” Queste “tendenze” non sono una novità, anche se appaiono essere andate ben oltre i fisiologici livelli di guardia registrati nel passato. Al punto che si può parlare di un ...

