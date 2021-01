In Alto Adige 'zona rossa' lezioni regolari per le scuole superiori (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Classificato ‘zona rossa' dal governo, l'Alto Adige non ci sta e prosegue nell'auto-classificarsi ‘zona gialla'. Oggi, in una giornata caratterizzata dalle rigide temperature e da uno splendido sole su tutto il territorio, gli studenti delle scuole superiori hanno ripreso la modalità delle lezioni come da ordinanza provinciale del 5 gennaio scorso. In sostanza nulla è cambiato rispetto alla settimana scorsa. La nuova ordinanza del governatore Arno Kompatscher, firmata lo scorso venerdì sera dopo lo ‘strappo' con Roma, non prevede alcuna modifica e la presenza in classe resta quindi nel minimo al 50% fino ad un massimo al 75%. Gli studenti delle scuole superiori hanno un orario scolastico ‘flessibile'. Ad ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - Classificato ‘' dal governo, l'non ci sta e prosegue nell'auto-classificarsi ‘gialla'. Oggi, in una giornata caratterizzata dalle rigide temperature e da uno splendido sole su tutto il territorio, gli studenti dellehanno ripreso la modalità dellecome da ordinanza provinciale del 5 gennaio scorso. In sostanza nulla è cambiato rispetto alla settimana scorsa. La nuova ordinanza del governatore Arno Kompatscher, firmata lo scorso venerdì sera dopo lo ‘strappo' con Roma, non prevede alcuna modifica e la presenza in classe resta quindi nel minimo al 50% fino ad un massimo al 75%. Gli studenti dellehanno un orario scolastico ‘flessibile'. Ad ...

