Il Vaticano revoca l’ordine d’arresto per la dama del Cardinale. Per la Marogna imminente il giudizio per peculato (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’autorità giudiziaria vaticana ha ritirato l’ordine d’arresto emesso nei confronti di Cecilia Marogna, la 39enne manager cagliaritana divenuta nota come la “dama del Cardinale” per i suoi rapporti, in qualità di consulente in relazioni diplomatiche, con l’ex numero due della Segreteria di Stato vaticana, il Cardinale Angelo Becciu (leggi l’articolo), al centro degli scandali che hanno investito la Santa Sede nei mesi scorsi. Nei confronti della Marogna, arrestata a Milano a ottobre dalla Guardia Finanza (leggi l’articolo), gli inquirenti del Vaticano avevano emesso un mandato di cattura internazionale attivando l’Interpol e attivato una rogatoria verso l’Italia. “Il Giudice istruttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’autorità giudiziaria vaticana ha ritiratoemesso nei confronti di Cecilia, la 39enne manager cagliaritana divenuta nota come la “del” per i suoi rapporti, in qualità di consulente in relazioni diplomatiche, con l’ex numero due della Segreteria di Stato vaticana, ilAngelo Becciu (leggi l’articolo), al centro degli scandali che hanno investito la Santa Sede nei mesi scorsi. Nei confronti della, arrestata a Milano a ottobre dalla Guardia Finanza (leggi l’articolo), gli inquirenti delavevano emesso un mandato di cattura internazionale attivando l’Interpol e attivato una rogatoria verso l’Italia. “Il Giudice istruttore del Tribunale dello Stato della Città del...

GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Il #Vaticano revoca l’ordine d’arresto per la dama del Cardinale. Per la #Marogna imminente il giudizio per peculato ht… - LaNotiziaTweet : Il #Vaticano revoca l’ordine d’arresto per la dama del Cardinale. Per la #Marogna imminente il giudizio per peculato - weronikaberlik1 : RT @acistampa: Caso #Becciu, il Vaticano revoca l'istanza cautelare per Cecilia Marogna. Per la donna era stata richiesta l'estradizione, e… - antonello_fresu : RT @acistampa: Caso #Becciu, il Vaticano revoca l'istanza cautelare per Cecilia Marogna. Per la donna era stata richiesta l'estradizione, e… - ddgreenearth31 : RT @acistampa: Caso #Becciu, il Vaticano revoca l'istanza cautelare per Cecilia Marogna. Per la donna era stata richiesta l'estradizione, e… -