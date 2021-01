Il vaccino anti Covid rende gay? Magari! Purtroppo la scienza non fa miracoli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stanno facendo molto discutere le recenti affermazioni di un rabbino, ultraortodosso e negazionista, sul vaccino contro il Covid-19. Il nostro eroe si chiama Daniel Asor e, secondo quanto riporta Israel Yahom, avrebbe pronunciato le seguenti frasi, durante un sermone: “Qualsiasi vaccino prodotto utilizzando un substrato embrionale, e ne abbiamo le prove, provoca tendenze opposte. I vaccini sono presi da un substrato embrionale, e lo hanno fatto anche qui, quindi… può causare tendenze opposte”. Quali siano tali “tendenze opposte” non è dato saperlo con certezza, ma in molti hanno pensato subito all’omosessualità. Omosessualità riproposta sotto la lente della patologia e della “corruzione” di chissà quale normalità. Avanguardia pura, verrebbe da commentare, citando Meryl Streep in uno dei suoi personaggi più riusciti di sempre. Dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stanno facendo molto discutere le recenti affermazioni di un rabbino, ultraortodosso e negazionista, sulcontro il-19. Il nostro eroe si chiama Daniel Asor e, secondo quanto riporta Israel Yahom, avrebbe pronunciato le seguenti frasi, durante un sermone: “Qualsiasiprodotto utilizzando un substrato embrionale, e ne abbiamo le prove, provoca tendenze opposte. I vaccini sono presi da un substrato embrionale, e lo hanno fatto anche qui, quindi… può causare tendenze opposte”. Quali siano tali “tendenze opposte” non è dato saperlo con certezza, ma in molti hanno pensato subito all’omosessualità. Omosessualità riproposta sotto la lente della patologia e della “corruzione” di chissà quale normalità. Avanguardia pura, verrebbe da commentare, citando Meryl Streep in uno dei suoi personaggi più riusciti di sempre. Dopo ...

