Il taglio del 10% degli emolumenti dei vertici dell’Enpam non basta ai medici in protesta: “Ennesima presa in giro” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non si ferma l’onda di protesta dei medici contro gli emolumenti dei vertici Enpam, la cassa pensionistica di categoria. “Stiamo organizzando dei gruppi provinciali che fungano da mediatori della causa con i presidenti dei rispettivi ordini professionali, in quanto membri dell’assemblea nazionale dell’ente”, racconta a ilfattoquotidiano.it Stefania Mostaccioli, dermatologa di Roma, una delle fondatrici del Movimento stop Enpam, pagina Facebook nata a novembre con più di 22.800 iscritti, che si batte per una riforma della cassa. Tra gli obiettivi, anche la drastica riduzione del compenso d’oro del suo numero uno, Alberto Oliveti, di quello dei vicepresidenti e dei consiglieri del direttivo. Il taglio del dieci per cento, deciso nel corso dell’ultima assemblea lo scorso 28 novembre, è suonato come una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non si ferma l’onda dideicontro glideiEnpam, la cassa pensionistica di categoria. “Stiamo organizzando dei gruppi provinciali che fungano da mediatori della causa con i presidenti dei rispettivi ordini professionali, in quanto membri dell’assemblea nazionale dell’ente”, racconta a ilfattoquotidiano.it Stefania Mostaccioli, dermatologa di Roma, una delle fondatrici del Movimento stop Enpam, pagina Facebook nata a novembre con più di 22.800 iscritti, che si batte per una riforma della cassa. Tra gli obiettivi, anche la drastica riduzione del compenso d’oro del suo numero uno, Alberto Oliveti, di quello dei vicepresidenti e dei consiglieri del direttivo. Ildel dieci per cento, deciso nel corso dell’ultima assemblea lo scorso 28 novembre, è suonato come una ...

BentivogliMarco : Per dare un taglio a personalizzazioni, schiamazzi e veti è il momento di un'iniziativa forte del @pdnetwork su un… - VSalute4 : @Ulss_Euganea, a causa del taglio delle dosi #PfizerBioNTech da oggi chiamate per il #VaccinoAntiCovid rallentate… - ViggianiM : @gloquenzi La falsa retorica del risparmio segue le convenienze della #Politica - OK a una riforma costituzionale… - ST09972061 : @M_Fedriga @staff_M_Fedriga Perché quindi il taglio delle forniture del 58% della prossima settimana, come premio?! - ST09972061 : @staff_M_Fedriga @M_Fedriga @Riccardi_FVG @alessiarosolen @regioneFVGit @AsugiFVG Che sono invidiosi dalle parti de… -

Ultime Notizie dalla rete : taglio del Vaccino, Arcuri: "Pfizer invierà 165mila dosi in meno". Al Friuli taglio del 54%, Fedriga: "Inaccettabile" la Repubblica Previsioni meteo Milano martedì 19 gennaio: nebbia in pianura e aumento della nuvolosità

Lombardia zona rossa, Moratti: "Sospenderla immediatamente per 48 ore" L'assessore chiede nuovo calcolo Rt per il 19 gennaio La Lombardia è tra le regioni più colpite dal taglio dei vaccini Pfizer Il ...

Renault Twingo SCe Zen del 2017 usata a Termoli

grandissima disponibilità di Opel,Peugeot,nuove. OUTLET KM. ZERO RENAULT & DACIA ,semestrali certificate,arrivi continui,possibilità di finanziamento,leasing,noleggio a misura del cliente. FREE TO ...

Lombardia zona rossa, Moratti: "Sospenderla immediatamente per 48 ore" L'assessore chiede nuovo calcolo Rt per il 19 gennaio La Lombardia è tra le regioni più colpite dal taglio dei vaccini Pfizer Il ...grandissima disponibilità di Opel,Peugeot,nuove. OUTLET KM. ZERO RENAULT & DACIA ,semestrali certificate,arrivi continui,possibilità di finanziamento,leasing,noleggio a misura del cliente. FREE TO ...