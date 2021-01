Il Setterosa cerca un posto per Tokyo | ma Olanda | Ungheria e Grecia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Giocarsi la qualificazione ada vicecampionesse in carica, non una bella sensazione. Ilprova a scacciare la pressione, nel preolimpico che ospitiamo a Trieste da martedì a domenica: ...

Gazzetta_it : #Pallanuoto, il #Setterosa insegue i Giochi @FINOfficial @fina1908 -

Ultime Notizie dalla rete : Setterosa cerca

La Gazzetta dello Sport

Il Setterosa andrà in scena al centro federale di Trieste, dove il torneo Preolimpico assegnerà gli ultimi due pass per i Giochi di Tokyo. Per l’Italia l’esordio è fissato martedì 19 gennaio alle ore ...Sarà Ungheria-Israele domani ad aprire il torneo preolimpico al centro federale di Trieste che assegnerà gli ultimi due pass per i Giochi di Tokyo. L'Italia, come previsto per tutta la fase a gironi, ...