Il Segreto anticipazioni | IÑIGO fa una scoperta e poi sparisce! Che fine fa?…

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Fino a quando Isabel de los Visos (Silvia Marsò) potrà nascondere il suo amante francese Jean Pierre (Virgil Mathet) nell’ala segreta de La Habana? In realtà, ciò verrà presto scoperto dal capomastroMaqueda (Toni Salgado), che non esiterà ad affrontare il rivale per capire che cosa stia succedendo. Tuttavia, l’operaio sparirà subito dopo il confronto con il “forestiero”, dando il via ad un vero e proprio giallo che andrà a risolversi nell’ultima puntata de Il… Leindicano che tutto si innescherà quandosi domanderà per quale motivo Isabel sia spesso assente dalla sua abitazione. In un primo momento, l’uomo cercherà di estorcere delle informazioni alla domestica Antonita (Lucia Caraballo), convinto (giustamente!) del fatto che la giovane possa dargli delucidazioni a riguardo, ma non ...