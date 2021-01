Il ‘Salvator Mundi’ ritrovato a Napoli | Melillo | “Chi lo ha preso voleva quel quadro”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il dipinto è statosabato grazie a una brillante e attenta operazione di polizia. Non c’era una denuncia in merito e infatti abbiamo contattato il Priore che non era a conoscenza della scomparsa, in quanto la sala dove è conservato ilnon è aperta da tre mesi”. Sono le parole del procuratore capo diGiovanniin mertio al furto di un “Salvator Mundi” di scuola leonardesca, del XV secolo,sull’armadio in un basso in Strada Provinciale delle Brecce, ai margini del quartiere di Ponticelli, a. Unrubato in un furto di cui non si sapeva nulla, perchè era conservato in una sala chiusa al pubblico da quasi un anno per il covid. Il dipinto era nel museo “Doma” della ...