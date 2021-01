Il Psg sta pianificando il colpo Messi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain sogna il grande colpo per l’estate 2021: Leo Messi dal Barcellona. La strategia dei francesi è chiara Se c’è una squadra che può permettersi anche solo di sognare l’acquisto di Lionel Messi, quella è il Paris Saint-Germain. Il club francese ha le risorse necessarie per bussare alla porta della Pulce convincendolo con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain sogna il grandeper l’estate 2021: Leodal Barcellona. La strategia dei francesi è chiara Se c’è una squadra che può permettersi anche solo di sognare l’acquisto di Lionel, quella è il Paris Saint-Germain. Il club francese ha le risorse necessarie per bussare alla porta della Pulce convincendolo con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

summad981 : @Fra_Conti5 Esiste un giocatore che gioca titolare in TUTTE le squadre d’Europa? Te ne hai detta una. Il Psg è tra… - Mickybit22 : @Zorochan_1 Così merda da giocare in pianga stabile nel psg e strappare un contratto da 7 milioni alla Juve... Ripe… - GerardoPetti1 : Su questa strada si è sempre mossa il #barcelona, si muove il #bayern, scelse di muoversi il #liverpool , si mosse… - mckillbill : @CR7_inimitabile @NonConoscoVG L'ho scoperta per caso questa cosa perché l'ho sempre nominato Psg ??. Invece pare ci… - JonasParanhos : Icardi che sta facendo la panchina al PSG a dispetto di Kean, peccato che guadagni comunque tanti soldi ma quest'uomo merita ancora meno -