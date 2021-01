Il pronostico di Vicenza-Chievo | recupero dell’8a giornata di Serie B

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Nonostante tutti i problemi di questa stagione laB prosegue e domani sera nelilaffronterà il. Di seguito ildi. QUALI SONO LE PROBABILI FORMAZIONI DI(4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella, Barlocco; Da Riva, Rigoni, Cinelli; Giacomelli; Marotta, Jallow. All. Di Carlo.(4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Obi, Palmiero, Garritano; Djordjevic, Fabbro. All. Aglietti. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA La differenza in classifica tra le due squadre direbbe che gli ospiti sono favoriti, con il ...

MoliPietro : Il pronostico di Vicenza-Chievo, 19a giornata di Serie B - notiziasportiva : Pronostico Vicenza-Chievo Verona ???? - cassapronostici : Pronostico Vicenza – Chievo Verona: al “Menti” un match aperto ed equilibrato. - infoitsport : Vicenza-Frosinone, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - blab_live : #SerieB, #VicenzaFrosinone #VICFRO @LRVicenza @Frosinone1928 ciociari aggrappati ai playoff. Probabili formazioni,… -

Ultime Notizie dalla rete : pronostico Vicenza

Il Chievo sta bene e la fiducia nell’ambiente è davvero tanta, motivo per cui anche a Vicenza i clivensi faranno di tutto per continuare la striscia positiva. LEGGI ANCHE: Chievo-Entella 2-1: secondo ...Machin farà già parte della lista dei convocati, ma dovrebbero partire Galano e Ceter dal 1' per la sfida ai grigiorossi. Dal momento in cui l’allenatore trevigiano ex Livorno e Perugia ha preso in ...