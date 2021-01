Il premier Conte parla alla Camera. “Crisi senza fondamento. Il Governo ha operato con tutte le energie per il bene del Paese” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La situazione non è affatto semplice, c’è una Crisi. Speriamo di uscirne rapidamente. Si parla nelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali. Se ho fiducia nei parlamentari? Ho fiducia nei parlamentari e nel Paese”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte a Fanpage mentre si recava, a piedi, da Palazzo Chigi alla Camera per il suo intervento sulla Crisi (leggi l’articolo). Dopo l’intervento del presidente del Consiglio segue il dibattito in Aula fino alle 15.30. Alle 17 sono previste le repliche del premier, poi le dichiarazioni di voto e, attorno alle 20.30, la votazione sulla fiducia. L’intervento. “All’inizio di questa esperienza di Governo prefigurai in quest’aula un chiaro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) “La situazione non è affatto semplice, c’è una. Speriamo di uscirne rapidamente. Sinelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali. Se ho fiducia neimentari? Ho fiducia neimentari e nel”. E’ quanto ha detto ilGiuseppea Fanpage mentre si recava, a piedi, da Palazzo Chigiper il suo intervento sulla(leggi l’articolo). Dopo l’intervento del presidente del Consiglio segue il dibattito in Aula fino alle 15.30. Alle 17 sono previste le repliche del, poi le dichiarazioni di voto e, attorno alle 20.30, la votazione sulla fiducia. L’intervento. “All’inizio di questa esperienza diprefigurai in quest’aula un chiaro ...

