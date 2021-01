Il Premier Conte cerca di salvare il suo governo privato della maggioranza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il governo guidato da Giuseppe Conte si trova attualmente in difficoltà, dopo la decisione di Matteo Renzi di ritirare il suo partito dalla coalizione di governo. Il Presidente del Consiglio viene così privato della maggioranza in Parlamento. I Senatori e i Deputati italiani hanno sospeso giovedì mattina i lavori e hanno chiesto a Giuseppe Conte di spiegare in Parlamento come intende uscire da questa crisi politica. “Questa assemblea non è e non può restare indifferente a quanto accaduto“, ha stimato il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Prima o poi il Capo del governo dovrà fare in modo che una maggioranza sia ancora pronta a sostenerlo dopo il ritiro di Italia Viva, il partito di Matteo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilguidato da Giuseppesi trova attualmente in difficoltà, dopo la decisione di Matteo Renzi di ritirare il suo partito dalla coalizione di. Il Presidente del Consiglio viene cosìin Parlamento. I Senatori e i Deputati italiani hanno sospeso giovedì mattina i lavori e hanno chiesto a Giuseppedi spiegare in Parlamento come intende uscire da questa crisi politica. “Questa assemblea non è e non può restare indifferente a quanto accaduto“, ha stimato il PresidenteCamera dei Deputati, Roberto Fico. Prima o poi il Capo deldovrà fare in modo che unasia ancora pronta a sostenerlo dopo il ritiro di Italia Viva, il partito di Matteo ...

