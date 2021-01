Il pil della Cina è cresciuto del 2 | 3% nell’anno della pandemia | balzo negli ultimi due trimestri Ma è il dato peggiore dal 1976

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Laha archiviato l’impatto economico del coronavirus tornando a livelli di crescita pre. Anche se il Covid ha lasciato inevitabilmente un segno sull’andamento del 2020. La conferma arriva dai dati sulla crescita del quarto trimestre, quando il pil è balzato del 6,5% annuo a fronte del 6,1% atteso dagli analisti e del 4,9% registrato dei tre mesi precedenti mentre la crescita congiunturale è stata del 2,6% a fonte del 2,7% del terzo trimestre. Nell’intero 2020, secondo l’Ufficio nazionale di statistica, il prodotto èdel 2,3%, contro il 2,1% atteso in media alla vigilia superando per la prima volta i 100.000 miliardi di yuan. Si tratta comunque del passo più lento in più di 40 anni, dalle riforme approvateanni ’70. Nel 2019 il progresso era stato del 6,1%, ai minimi di quasi 30 anni. La ...