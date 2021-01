Il Pd attacca Fontana: 'Il ricorso contro la zona rossa imposto da Salvini, pensi a frenare il virus' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con tutto quello che è accaduto in Lombardia ci mancano solo le ultime manovre riduzioniste della destra che ha sempre strizzato l'occhio a negazionisti e corporazioni che antepongono gli affari alla ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con tutto quello che è accaduto in Lombardia ci mancano solo le ultime manovre riduzioniste della destra che ha sempre strizzato l'occhio a negazionisti e corporazioni che antepongono gli affari alla ...

globalistIT : - Yogaolic : Zona rossa, Sala attacca Fontana: 'In Regione qualcosa non torna' - infoitinterno : Zona rossa, Sala attacca Fontana: 'In Regione qualcosa non torna' - zazoomblog : Fontana vs governo su Lombardia Zona Rossa “Pronto ricorso”- Moratti attacca Speranza - #Fontana #governo… - infoitinterno : Zona rossa, Sala attacca Fontana: 'In Regione qualcosa non torna' -

Ultime Notizie dalla rete : attacca Fontana Zona rossa, Sala attacca Fontana: "In Regione qualcosa non torna" Il Giorno Il Pd attacca Fontana: "Il ricorso contro la zona rossa imposto da Salvini, pensi a frenare il virus"

Le parole del capogruppo democratico in Regione Lombardia Fabio Pizzul e il capo delegazione in commissione sanità, Samuele Astuti ...

Vaccini Covid, Fontana: “Ritardo nelle consegne, fondamentale avere dosi di sicurezza”

Fontana: “Ritardo nelle consegne ... ma voglio fare un chiarimento sulla percentuale che sovente viene usata per attaccare la Lombardia con la solita disinformazione. Come sapete il vaccino Pfizer ...

Le parole del capogruppo democratico in Regione Lombardia Fabio Pizzul e il capo delegazione in commissione sanità, Samuele Astuti ...Fontana: “Ritardo nelle consegne ... ma voglio fare un chiarimento sulla percentuale che sovente viene usata per attaccare la Lombardia con la solita disinformazione. Come sapete il vaccino Pfizer ...