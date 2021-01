Il Pci e Bologna degli anni ' 50 in un film inedito di un militante di allora

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Scioperi, la Resistenza, la Liberazione, le battaglie nelle fabbriche in quella città fondamentale per i comunisti italiani qual è stata. Nell'occasione del centenario della fondazione del ...

ombrerosse_ : RT @Luisacatanese: Carri allegorici. Dopo l'omicidio di Francesco Lorusso. Bologna, via Zamboni, marzo 1977 Corteo della Pantera verso il X… - Luisacatanese : Carri allegorici. Dopo l'omicidio di Francesco Lorusso. Bologna, via Zamboni, marzo 1977 Corteo della Pantera verso… - AggazioDomenico : RT @Ansa_ER: Il Trentennale del Pci nelle immagini inedite di Home Movies. Mostra nel '52 a Bologna, su Fb 'Memoryscapes-La città rossa' #A… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Il Trentennale del Pci nelle immagini inedite di Home Movies Mostra nel '52 a Bol… - Ansa_ER : Il Trentennale del Pci nelle immagini inedite di Home Movies. Mostra nel '52 a Bologna, su Fb 'Memoryscapes-La citt… -

"Memoryscapes-La città Rossa" è il documentario amatoriale che il film-maker Angelo Marzadori realizzò nel 1952. Lo propone Home Movies il 20 gennaio in streaming ..."Un grande avvenimento politico, sociale, culturale per la nostra provincia e per l'Italia": toni non privi di enfasi ma giustificati dalla grande partecipazione popolare furono quelli che accompagnar ...