Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Vittorio riceve una lettera da Marta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Paradiso delle Signore - Alessandro Tersigni La lontananza di Marta (Gloria Radulescu), in America per motivi di lavoro, si fa sentire, ma il marito Vittorio (Alessandro Tersigni) non è rimasto solo. La sua casa è stata invasa dalla famiglia del fratello e in particolare dalla cognata Beatrice (Caterina Berotne), che si sta innamorando di lui e sogna di potergli stare accanto in un modo diverso. Purtroppo per lei, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, la presenza di Marta si farà nuovamente ingombrante, per merito di una lettera che il marito riceverà. A seguire tutte le anticipazioni delle puntate in ona da domani fino a venerdì su Rai 1; oggi la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il- Alessandro Tersigni La lontananza di(Gloria Radulescu), in America per motivi di lavoro, si fa sentire, ma il marito(Alessandro Tersigni) non è rimasto solo. La sua casa è stata invasa dalla famiglia del fratello e in particolare dalla cognata Beatrice (Caterina Berotne), che si sta innamorando di lui e sogna di potergli stare accanto in un modo diverso. Purtroppo per lei, nelle nuove puntate de Il, la presenza disi farà nuovamente ingombrante, per merito di unache il maritorà. A seguire tutte lepuntate in ona da domani fino a venerdì su Rai 1; oggi la ...

whosthatgarl : Ho messo su Raiuno e credevo che facesse vedere il paradiso delle signore invece ci sono i deputati che urlano a Conte ?? - Notiziedi_it : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 25 al 29 gennaio 2021. Gabriella Rossi sceglie Cosimo Bergamini - aintyourmomo : @youseebiggirl Che poi, sulle ship si litiga dalla notte dei tempi, twitter è un paradiso in confronto a Reddit o 4… - fattadame : @tangledrosess Sìsì c'ero ma ero più pischelletta e non commentavo serie tv (il paradiso delle signore manco esiste… - stupiddthought : RT @fattadame: Io comunque ancora non ci credo che ho iniziato a commentare il paradiso delle signore per puro diletto pomeridiano e ora st… -