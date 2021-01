Il Paradiso delle Signore | anticipazioni | Vittorio riceve una lettera da Marta

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il- Alessandro Tersigni La lontananza di(Gloria Radulescu), in America per motivi di lavoro, si fa sentire, ma il marito(Alessandro Tersigni) non è rimasto solo. La sua casa è stata invasa dalla famiglia del fratello e in particolare dalla cognata Beatrice (Caterina Berotne), che si sta innamorando di lui e sogna di potergli stare accanto in un modo diverso. Purtroppo per lei, nelle nuove puntate de Il, la presenza disi farà nuovamente ingombrante, per merito di unache il maritorà. A seguire tutte lepuntate in ona da domani fino a venerdì su Rai 1; oggi la ...