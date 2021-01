«Il nuovo Piano Pandemico? Molta enfasi, poca prevenzione» (Di lunedì 18 gennaio 2021) La bozza del nuovo Piano Pandemico 2021-2023 che dovrà essere approvata e che sarà suscettibile a modifiche sembra aver già sollevato qualche critica. Anzi, un vero e proprio problema etico: la possibilità lasciata ai medici di decidere chi curare e chi no in particolari situazioni di emergenza, come la pandemia di Covid 19. Nel documento si legge: "Gli operatori sanitari sono sempre obbligati anche durante la crisi, a fornire le cure migliori, più appropriate, ragionevolmente possibili. Tuttavia, quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne beneficio". Ma non è solo questo il punto ad avere destato delle perplessità. Ad ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 gennaio 2021) La bozza del2021-2023 che dovrà essere approvata e che sarà suscettibile a modifiche sembra aver già sollevato qualche critica. Anzi, un vero e proprio problema etico: la possibilità lasciata ai medici di decidere chi curare e chi no in particolari situazioni di emergenza, come la pandemia di Covid 19. Nel documento si legge: "Gli operatori sanitari sono sempre obbligati anche durante la crisi, a fornire le cure migliori, più appropriate, ragionevolmente possibili. Tuttavia, quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne beneficio". Ma non è solo questo il punto ad avere destato delle perplessità. Ad ...

Il sindacato Nursing up: "Ha costruito una scala di vetro. stiamo concretamente pensando di chiedere un intervento del Ministro Speranza e del viceministro Sileri, nonché del Presidente della Conferen ...

Il sindacato Nursing up: "Ha costruito una scala di vetro. stiamo concretamente pensando di chiedere un intervento del Ministro Speranza e del viceministro Sileri, nonché del Presidente della Conferen ...