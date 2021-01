Il mistero del cecchino Gibbs in NCIS 18 rivelato nel 4° episodio della stagione (Di lunedì 18 gennaio 2021) NCIS 18 si appresta a svelare uno dei misteri più significativi delle ultime stagioni: nella première di questo nuovo capitolo, prima che la trama facesse un balzo temporale all’indietro, il pubblico di CBS ha visto McGee raggiunto da un colpo d’arma da fuoco sparato da Gibbs. Un evento clamoroso e apparentemente inspiegabile che è servito ad aprire col botto NCIS 18 per poi aprire ad un salto indietro nel tempo per raccontare la storyiline della caccia al cartello di narcotrafficanti da parte di Gibbs e Fornell. Il mistero di Gibbs cecchino di McGee, dunque, è l’esito di quella trama che era rimasta sospesa nella stagione precedente, ovvero quando l’ex capo è scomparso per un po’, allontanandosi da Washington in modo misterioso, ed ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021)18 si appresta a svelare uno dei misteri più significativi delle ultime stagioni: nella première di questo nuovo capitolo, prima che la trama facesse un balzo temporale all’indietro, il pubblico di CBS ha visto McGee raggiunto da un colpo d’arma da fuoco sparato da. Un evento clamoroso e apparentemente inspiegabile che è servito ad aprire col botto18 per poi aprire ad un salto indietro nel tempo per raccontare la storyilinecaccia al cartello di narcotrafficanti da parte die Fornell. Ildidi McGee, dunque, è l’esito di quella trama che era rimasta sospesa nellaprecedente, ovvero quando l’ex capo è scomparso per un po’, allontanandosi da Washington in modo misterioso, ed ...

LucaBizzarri : Rovinatevi il lunedì con questa storia di cui si parla poco ma che spiega bene le mani in cui ci troviamo. I bracci… - nicola_pinna : I mamuthones di Mamoiada si fanno beffa del virus, dei divieti e della curiosità di chi avrebbe voluto vederli danz… - giu33liana : @Twittytwitty17 @EnricoGallicani @Tigre_E632 La vedo lunga e dura. Il mistero, per me che seguo la geopolitica econ… - misomic : RT @LucaBizzarri: Rovinatevi il lunedì con questa storia di cui si parla poco ma che spiega bene le mani in cui ci troviamo. I braccialetti… - chilhavistorai3 : La scomparsa del piccolo Bruno Romano: Un mistero che dura da 26 anni. Il 12enne è sparito da #Roma il 26 dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : mistero del Dallo spettro del voto all'ok agli Scilipoti Il mistero del vortice di veline dal Colle La Verità Paolo Jorio è il nuovo direttore del museo Correale di Sorrento

«Paolo Jorio è il nostro nuovo direttore!» ad annunciarlo è stato il Presidente del Museo Correale di Sorrento, Gaetano Mauro, a più di un mese dalla scomparsa improvvisa di Filippo Merola, da 18 anni ...

Justin Timberlake e Jessica Biel confermano di essere diventati genitori bis: svelato il nome del bimbo

in un'intervista con Ellen DeGeneres, il cantante ha rivelato la nascita del secondogenito tenuta segreta finora ...

«Paolo Jorio è il nostro nuovo direttore!» ad annunciarlo è stato il Presidente del Museo Correale di Sorrento, Gaetano Mauro, a più di un mese dalla scomparsa improvvisa di Filippo Merola, da 18 anni ...in un'intervista con Ellen DeGeneres, il cantante ha rivelato la nascita del secondogenito tenuta segreta finora ...