Il Milan nel mondo delle criptovalute sportive: partnership con Socios.com (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - A.C. Milan, in collaborazione con Chiliz, annunciano una partnership globale con Socios.com. Sarà lanciato il $ACM Fan Token Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - A.C., in collaborazione con Chiliz, annunciano unaglobale con.com. Sarà lanciato il $ACM Fan Token Pianeta

alecattelan : Nicolino Berti ha definitivamente trovato un coinquilino nel monolocale del mio cuore. ?? @nicolo_barella @ Milan,… - AntoVitiello : Oltre #Calhanoglu e #Donnarumma il #Milan in questi giorni ha iniziato a trattare i rinnovi dei giocatori in scaden… - ZZiliani : Nel regolamento-bis FJGC-AJA per le partite della Juventus ci dev’essere scritto che #Bentancur ha licenza di picch… - mr_kubra : RT @NonConoscoVG: Dal 9 marzo 2021 l'Inter cambierà nome: da F.C. Internazionale Milano a Inter Milano. Sarà comunque e semplicemente 'Inte… - diegocecati : RT @NonConoscoVG: Dal 9 marzo 2021 l'Inter cambierà nome: da F.C. Internazionale Milano a Inter Milano. Sarà comunque e semplicemente 'Inte… -