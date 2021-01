Il meraviglioso mondo di Gallera: “Ho la coscienza a posto e 15.000 like sui social” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Libero intervista Giulio Gallera, che qualche giorno aveva definito il “Caprone espiatorio”. Il peggiore assessore da quando hanno inventato gli assessori per il giornale di Feltri “è stato per mesi al centro di una campagna stampa contro la Regione Lombardia” e non il simbolo del disastro sanitario lombardo nel pieno dell’epidemia. Ora che ha lasciato la delega del Welfare regionale a Letizia Moratti, Gallera tiene il punto, e continua confondere il successo sui social col lavoro ben fatto. Un tic che avevamo mostrato anche in primavera quando con lo charme del telepiazzista snocciolava i numeri delle vittime da Covid e poi si beava del successo delle sue pagine su Facebook. L’uomo che spiegò così il famigerato R0, oggi dice che “la scienza e il tempo mi stanno dando ragione su tante cose che ho fatto”. “Quando ho lasciato sono stato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Libero intervista Giulio, che qualche giorno aveva definito il “Caprone espiatorio”. Il peggiore assessore da quando hanno inventato gli assessori per il giornale di Feltri “è stato per mesi al centro di una campagna stampa contro la Regione Lombardia” e non il simbolo del disastro sanitario lombardo nel pieno dell’epidemia. Ora che ha lasciato la delega del Welfare regionale a Letizia Moratti,tiene il punto, e continua confondere il successo suicol lavoro ben fatto. Un tic che avevamo mostrato anche in primavera quando con lo charme del telepiazzista snocciolava i numeri delle vittime da Covid e poi si beava del successo delle sue pagine su Facebook. L’uomo che spiegò così il famigerato R0, oggi dice che “la scienza e il tempo mi stanno dando ragione su tante cose che ho fatto”. “Quando ho lasciato sono stato ...

