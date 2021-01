Il Lazio in zona arancione per i prossimi 14 giorni (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – “Il Lazio resterà in zona arancione per i prossimi 14 giorni. Poi vedremo quali saranno i dati. Se ci sarà stato rigore nei comportamenti, torneremo in zona gialla. Dipende tutto da noi. Al momento non rischiamo la zona rossa“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, intervenendo questa mattina a Omnibus su La7. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – “Il Lazio resterà in zona arancione per i prossimi 14 giorni. Poi vedremo quali saranno i dati. Se ci sarà stato rigore nei comportamenti, torneremo in zona gialla. Dipende tutto da noi. Al momento non rischiamo la zona rossa“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, intervenendo questa mattina a Omnibus su La7.

RegioneLazio : ll Lazio in ZONA ARANCIONE Le nuove norme saranno in vigore dal 17 gennaio fino a nuova Ordinanza del Ministero del… - ParcoColosseo : +++ Siamo pronti +++ Se il Lazio resterà in zona gialla il Parco archeologico del Colosseo riaprirà sabato… - servilius_ahala : RT @rep_roma: Coronavirus, D'Amato: 'Lazio in zona arancione per i prossimi 14 giorni'. Ecco cosa si può fare e cosa no [aggiornamento dell… - rep_roma : Coronavirus, D'Amato: 'Lazio in zona arancione per i prossimi 14 giorni'. Ecco cosa si può fare e cosa no [aggiorna… - rep_roma : Lazio in zona arancione: ecco cosa si può fare (e cosa no) [di Valentina Lupia] [aggiornamento delle 15:24] -