“Il Grande Fratello Vip finisce il 26 febbraio”, tutti i vipponi lo scoprono: ecco la reazione – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ormai tutta la Casa del Grande Fratello Vip conosce bene questo ultimo segreto di Pulcinella: il reality show finirà il 26 febbraio. A questo punto, nel corso della prima serata di oggi, spero che Alfonso Signorini lo comunichi ufficialmente durante la diretta. Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti scoprono la data della finale Dopo le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ormai tutta la Casa delVip conosce bene questo ultimo segreto di Pulcinella: il reality show finirà il 26. A questo punto, nel corso della prima serata di oggi, spero che Alfonso Signorini lo comunichi ufficialmente durante la diretta.Vip,i concorrentila data della finale Dopo le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - La7tv : #nonelarena Crisi governo, Matteo #Renzi: 'Si dice l'uomo più popolare deve fare il premier, e chi lo ha detto? Non… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - NicolaGuzzella : @everfrenk Avevi bisogno di guardare le stories per capirlo? Mi meraviglio di te... Il Grande Fratello era interes… - AnnunziataPaese : RT @matteorenzi: Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi di quale… -