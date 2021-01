Il governo ha rimandato le scadenze per la web tax (Di lunedì 18 gennaio 2021) Slitta ancora l’applicazione della web tax italiana. Lo ha stabilito il governo dopo l’ultimo consiglio dei ministri, che ha stabilito una serie di rinvii di scadenze in ambito tributario. Una di queste riguarda la Digital service tax (Dst). Attesa al varco tra meno di un mese, verrà posticipata di 30 giorni. “Si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021”, fanno sapere dall’esecutivo. Dopo la legge di Bilancio 2019, la Dst avrebbe potuto entrare in vigore nei mesi successivi con un decreto ministeriale, però mai arrivato. Così, rimandata di fatto, la web tax è stata introdotta solo con la seguente legge di Bilancio. Il suo obiettivo è regolamentare la tassazione sui ricavi che le big tech realizzano in Italia. A questo proposito, ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021) Slitta ancora l’applicazione della web tax italiana. Lo ha stabilito ildopo l’ultimo consiglio dei ministri, che ha stabilito una serie di rinvii diin ambito tributario. Una di queste riguarda la Digital service tax (Dst). Attesa al varco tra meno di un mese, verrà posticipata di 30 giorni. “Si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021”, fanno sapere dall’esecutivo. Dopo la legge di Bilancio 2019, la Dst avrebbe potuto entrare in vigore nei mesi successivi con un decreto ministeriale, però mai arrivato. Così, rimandata di fatto, la web tax è stata introdotta solo con la seguente legge di Bilancio. Il suo obiettivo è regolamentare la tassazione sui ricavi che le big tech realizzano in Italia. A questo proposito, ...

