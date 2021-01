Il governo ha la fiducia alla Camera con 321 “sì”. Italia Viva si astiene, Polverini lascia Forza Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier: “Serve una convergenza in Parlamento per andare avanti con le riforme. Il governo si impegnerà a promuovere una riforma elettorale di impianto proporzionale” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier: “Serve una convergenza in Parlamento per andare avanti con le riforme. Ilsi impegnerà a promuovere una riforma elettorale di impianto proporzionale”

