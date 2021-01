Il governo e i suoi 300 commissari | ecco chi sono e quanto ci costano Cifre da capogiro

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il più famoso di tutti è senza dubbio lui, Domenico Arcuri. Ma non è solo, è in buona, buonissima compagnia. Se prima disi sentiva parlare solo in tv, e venivano alla mente Montalbano o Poirot, adesso come si sente dire “o”, pensiamo subito ad Arcuri (che èo a tutto) o a qualche altra poltrona regalata dal magnanimo Conte. Il nostro Paese, infatti, conta ad oggi ben 32straordinari in capo ala cui se ne aggiungono altri 10mila locali. Dal Mose ai mondiali di sci, dai comuni sciolti alle aziende in crisi, dai terremoti al degrado sociale, alle fognature, fino all’emergenza Covid. In Italia c’è uno per tutto. Come racconta Martina Piumatti su Il Giornale, “il costo annuo per lo Stato è un miliardo di euro. In base ai dati ...