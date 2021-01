Il gatto vuole cacciare il pesce... ma finisce in acqua spaventato | video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo gatto ha un vero istinto da predatore: vede il pesce nell'acquario e vuole a tutti i costi prenderlo. Si lancia con agilità verso la vasca... ma ci casca dentro e, spaventato, balza subito fuori. La paura dell'acqua del gatto ha salvato il pesce! Guarda tutti i video divertenti gatto Testa Calda Nonegatto Neve Nonegatto Scimmia video None Leggi su panorama (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questoha un vero istinto da predatore: vede ilnell'rio ea tutti i costi prenderlo. Si lancia con agilità verso la vasca... ma ci casca dentro e,, balza subito fuori. La paura dell'delha salvato il! Guarda tutti idivertentiTesta Calda NoneNeve NoneScimmiaNone

GlowingIguana : Mia mamma non voleva un gatto, io sì. Ho insistito al punto che ha ceduto e abbiamo adottato una gattina. Indovinate a chi vuole più bene - sugoiraamen : sorella vuole mettere a dieta il gatto randagio perché da quando lo abbiamo fatto sterilizzare è ingrassato MA CHE… - everythar : sei venuto in mio soccorso perché il gatto mi vuole uccidere - moniferr2 : @Massimo10489625 Recale,provincia di Caserta.L uomo in questione,disoccupato,vuole solo vivere con un minimo di dig… - MichelaSant5 : @amici_da Io vo vedo giovane come gatto....ma non posso dire niente neanche io....mia madre non vuole assolutamente… -

Ultime Notizie dalla rete : gatto vuole Il gatto vuole cacciare il pesce... ma finisce in acqua spaventato | video Panorama Lo Spezia vuole il bis in Coppa con la Roma. Chabot, riscatto vicino

Nel 2015 Di Carlo inguaiò Rudi Garcia. Italiano ci riprova Ferrero fa uno sconto per il difensore: affare possibile ...

Il carattere dei gatti, che cosa lo determina? Sergio e Laura, fratelli diversi

Quanto possono incidere nel determinare e formare il carattere di un gatto l’ambiente in cui cresce ... Sergio va davvero d’accordo con tutti, cani e gatti e umani, e da tutti sa farsi voler bene.

Nel 2015 Di Carlo inguaiò Rudi Garcia. Italiano ci riprova Ferrero fa uno sconto per il difensore: affare possibile ...Quanto possono incidere nel determinare e formare il carattere di un gatto l’ambiente in cui cresce ... Sergio va davvero d’accordo con tutti, cani e gatti e umani, e da tutti sa farsi voler bene.