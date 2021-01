Il festival di Sanremo si terrà al 2 al 6 marzo. La Rai lavora a un “protocollo sanitario e organizzativo per avere il pubblico all’Ariston” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo. A renderlo noto è la Rai, al termine di una riunione tra i vertici e il direttore artistico Amadeus, alla presenza, fra gli altri, dell’amministratore delegato Fabrizio Salini. Come si legge nel comunicato diffuso dall’azienda, tra i temi affrontati ci sono stati “il protocollo sanitario e organizzativo, che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston“. Ma le incognite sul festival della canzone italiana ai tempi del coronavirus rimangono comunque tantissime. Nelle ultime settimane si è fatta strada l’ipotesi, definita dallo stesso Amadeus “concreta”, di imbarcare su una nave un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ildisidal 2 al 6. A renderlo noto è la Rai, al termine di una riunione tra i vertici e il direttore artistico Amadeus, alla presenza, fra gli altri, dell’amministratore delegato Fabrizio Salini. Come si legge nel comunicato diffuso dall’azienda, tra i temi affrontati ci sono stati “il, che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza delnella platea del Teatro Ariston“. Ma le incognite suldella canzone italiana ai tempi del coronavirus rimangono comunque tantissime. Nelle ultime settimane si è fatta strada l’ipotesi, definita dallo stesso Amadeus “concreta”, di imbarcare su una nave un ...

