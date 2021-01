Il dramma di Bellugi: “Sono da 60 giorni in ospedale, non posso fare niente” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Barbara ti faccio una promessa: Sono 60 giorni che Sono qui, è durissima, non posso fare niente. Ci metterò, ma ne verrò fuori. La prima volta che avrò le protesi vengo da te”. Lo ha detto Mauro Bellugi, ex calciatore intervenuto nella trasmissione domenicale ‘Live, non è la D’Urso’, che sta vivendo un dramma personale dopo che gli Sono state amputate le due gambe per le complicazioni sopraggiunte dopo aver contratto il Covid-19. “Mauro cominciava ad avere male alle gambe, ma non era la prima volta – hanno raccontato moglie e figlia di Bellugi – Non si lamentava mai quindi quando mi ha detto di questo dolore ho pensato fosse qualcosa di serio. Lui non voleva andare in ospedale perché temeva di ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Barbara ti faccio una promessa:60chequi, è durissima, non. Ci metterò, ma ne verrò fuori. La prima volta che avrò le protesi vengo da te”. Lo ha detto Mauro, ex calciatore intervenuto nella trasmissione domenicale ‘Live, non è la D’Urso’, che sta vivendo unpersonale dopo che glistate amputate le due gambe per le complicazioni sopraggiunte dopo aver contratto il Covid-19. “Mauro cominciava ad avere male alle gambe, ma non era la prima volta – hanno raccontato moglie e figlia di– Non si lamentava mai quindi quando mi ha detto di questo dolore ho pensato fosse qualcosa di serio. Lui non voleva andare inperché temeva di ...

