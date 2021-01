Il delirio del rabbino ultra-ortodosso sul vaccino anti Covid: “Vi farà diventare gay” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mentre il governo lancia la campagna pubblicitaria a favore del vaccino contro il Covid, c’è chi sprona a non farlo, ammonendo addirittura chi intende farlo dei rischi che “faccia diventare gay”, con tanto di “prove” annesse per i più scettici. A dichiararlo è stato il rabbino ultra-ortodosso israeliano, Daniel Asor. Il suo surreale discorso, omofobo e no-vax, è stato riportato dal sito Israel Yahom e ripreso dal quotidiano britannico The Independent. “Ci stiamo preparando per accogliere i nuovi membri”, ha scherzato e reagito con ironia Havruta, gruppo israeliano a sostegno dei diritti Lgbt. Quella del rabbino Asor è solo l’ultima delle tante teorie cospirazioniste circolate intorno al Covid e al vaccino per ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mentre il governo lancia la campagna pubblicitaria a favore delcontro il, c’è chi sprona a non farlo, ammonendo addirittura chi intende farlo dei rischi che “facciagay”, con tanto di “prove” annesse per i più scettici. A dichiararlo è stato ilisraeliano, Daniel Asor. Il suo surreale discorso, omofobo e no-vax, è stato riportato dal sito Israel Yahom e ripreso dal quotidiano britannico The Independent. “Ci stiamo preparando per accogliere i nuovi membri”, ha scherzato e reagito con ironia Havruta, gruppo israeliano a sostegno dei diritti Lgbt. Quella delAsor è solo l’ultima delle tante teorie cospirazioniste circolate intorno ale alper ...

fattoquotidiano : IL GIORNO DELLA VERITÀ L’unica certezza nel delirio della quasi crisi è che stasera il Consiglio dei ministri appro… - RDenigro : @SkyTG24 Certo che guardando delle zolle come Meloni o Salvini quali capi opposizione, qualsiasi normodotato si rit… - AschMartina : Da Porro su Rete4 come di consueto il mejo del mejo: Briatore in delirio di onnipotenza, la suora e Capezzone l'uomo-senza-barba... - MariaV75811 : RT @errante_l: e,..”Ti sento nel vento che porta profumo di TE sulla pelle di foglie,che mosse tra i fiori raccontano TE nell'abbraccio. Ne… - Alexct9 : @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Conte in pieno delirio ma come cavolo fa a dire di aver gestito tutto in maniera pr… -

Ultime Notizie dalla rete : delirio del Contro il delirio del politicamente corretto l'osservatorio sul razzismo degli antirazzisti ilGiornale.it Il sopracciglio di Giuseppe Conte quando la Meloni lo chiama Barbapapà

In questo esatto momento dell’intervento di Giorgia Meloni alla Camera, dopo la risposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si è presentato a Montecitorio per il primo voto sulla fiducia, ...

Crisi di governo, Meloni: “Da Conte delirio di onnipotenza”. VIDEO

La leader di Fi alla Camera: “Inscenato un mercimonio”. Attacchi anche dagli altri esponenti di opposizione. Rosato (Iv): “Non c’è stata volontà di costruire agenda condivisa”. Molinari (Lega): “Spett ...

In questo esatto momento dell’intervento di Giorgia Meloni alla Camera, dopo la risposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si è presentato a Montecitorio per il primo voto sulla fiducia, ...La leader di Fi alla Camera: “Inscenato un mercimonio”. Attacchi anche dagli altri esponenti di opposizione. Rosato (Iv): “Non c’è stata volontà di costruire agenda condivisa”. Molinari (Lega): “Spett ...