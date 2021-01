Il Conte dimezzato: il premier può davvero sopravvivere senza maggioranza? Gli scenari della crisi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Se fosse una schedina del totocalcio, sulla partita della crisi di Governo gli scommettitori consiglierebbero di giocarsi una “tripla”. Il padrone di casa, Giuseppe Conte, punta ancora a prendersi l’intera posta dopo il voto di domani al Senato, convincendo con il suo discorso una pattuglia di cripto-responsabili, pescati tra Italia Viva, centristi e Forza Italia, a uscire allo scoperto. Se ciò accadesse, il premier dal rischio azzoppamento passerebbe al trionfo politico, disinnescando il secondo Matteo in meno di due anni. La navigazione, con una maggioranza risicata, resterebbe complessa, ma Conte si libererebbe della zavorra renziana e vedrebbe sempre più legittimata la sua leadership. Gli effetti, da un punto di vista politico, sarebbero però per certi versi ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Se fosse una schedina del totocalcio, sulla partitadi Governo gli scommettitori consiglierebbero di giocarsi una “tripla”. Il padrone di casa, Giuseppe, punta ancora a prendersi l’intera posta dopo il voto di domani al Senato, convincendo con il suo discorso una pattuglia di cripto-responsabili, pescati tra Italia Viva, centristi e Forza Italia, a uscire allo scoperto. Se ciò accadesse, ildal rischio azzoppamento passerebbe al trionfo politico, disinnescando il secondo Matteo in meno di due anni. La navigazione, con unarisicata, resterebbe complessa, masi libererebbezavorra renziana e vedrebbe sempre più legittimata la sua leadership. Gli effetti, da un punto di vista politico, sarebbero però per certi versi ...

coeur_hiver : Il bis #Conte dimezzato #Camera #GovernodellaVergogna - iambadatpoems : RT @RealHumanBean_7: La Stampa in 7 anni ha dimezzato le proprie vendite. Strano perché mi avevano assicurato che leggere un ossessionato d… - RealHumanBean_7 : La Stampa in 7 anni ha dimezzato le proprie vendite. Strano perché mi avevano assicurato che leggere un ossessionat… - GiammarioDiB : @Blitiri1 Però lo avevo inteso come un passo indietro di Renzi, qui invece si va alla conta, si indebolisce il gove… - GiancarloPesce : @ConteZero76 Sì beh, questa cosa che hanno ridotto il numero di parlamentari e hanno dimezzato i consensi (e il par… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte dimezzato Il Conte dimezzato: il premier può davvero sopravvivere senza maggioranza? Gli scenari della crisi TPI Crisi, i 161 dubbi di Conte: meglio accontentarsi di una mezza maggioranza o rischiare il reincarico?

E mentre Conte si arrovella nel drammatico dilemma dell'uovo e della gallina, Renzi cerca in tutti i modi di evitare una debacle sempre più probabile. L'ex rottamatore ha giocato d'azzardo ancora una ...

Recovery Plan, Arruzzolo critica il Governo: “Mezzogiorno e la Calabria esclusi da ogni sostegno”

“Secondo la bozza discussa in questi giorni a palazzo Chigi, di dimezzare la quota destinata al Mezzogiorno, fissata ora al 34%, considerando come base della ripartizione nazionale la sola percentuale ...

E mentre Conte si arrovella nel drammatico dilemma dell'uovo e della gallina, Renzi cerca in tutti i modi di evitare una debacle sempre più probabile. L'ex rottamatore ha giocato d'azzardo ancora una ...“Secondo la bozza discussa in questi giorni a palazzo Chigi, di dimezzare la quota destinata al Mezzogiorno, fissata ora al 34%, considerando come base della ripartizione nazionale la sola percentuale ...