Il caso dell’incendio al Gran Teatro La Fenice di Venezia in un libro

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Parlare di “Flashover” di Giorgio Falco con fotografie di Sabrina Ragucci (Einaudi) non è facile perché si tratta di un testo che sfugge alle classificazioni, con la presenza delle foto a dare moto centrifugo a una “rinuncia al romanzo” esplicitata. La scrittura si concentra sui fatti, ripercorrendo la singola vicenda, dell’“incendio a” delLache fu causato dall’azione di due persone. Questo evento, tuttavia, diventa nelparte di un conglomerato di realtà, interconnesse ad altri fatti, che creano una sorta di zona di senso di tutta un’epoca (tra i ’90 in cui accadde e l’oggi). Falco partendo dalla vicenda criminale, procede per episodi, riflessioni, divagazioni, allusioni, connessioni che chiamerei allegoriche. Esplora il materiale dei verbali d’inchiesta, ma poi ...