Il Buono, il Brutto, il Napolista – il podcast del Napolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Al via una nuova iniziativa del Napolista, il podcast. Prende il via l’appuntamento settimanale con “Il Buono, il Brutto, il Napolista”: in studio Salvatore Malfitano, Alessandro Montano (che incarna i panni del nostalgico sarrita) e Massimiliano Gallo (ovviamente il Napolista). Un appuntamento in cui speriamo di dosare approfondimento e confronto dialettico. La prima puntata è incentrata sulla vittoria per 6-0 del Napoli sulla Fiorentina e sulla vigilia della Supercoppa. Non mancano altri temi: Demme-Fabian, la condizione della Juventus, il calciomercato centrato soprattutto sulla cessione di Milik e l’acquisto di Mandzukic da parte del Milan. Ascolta “Ep.1 – L’Inizio, tra Supercoppa e mercato” su Spreaker. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Al via una nuova iniziativa del, il. Prende il via l’appuntamento settimanale con “Il, il, il”: in studio Salvatore Malfitano, Alessandro Montano (che incarna i panni del nostalgico sarrita) e Massimiliano Gallo (ovviamente il). Un appuntamento in cui speriamo di dosare approfondimento e confronto dialettico. La prima puntata è incentrata sulla vittoria per 6-0 del Napoli sulla Fiorentina e sulla vigilia della Supercoppa. Non mancano altri temi: Demme-Fabian, la condizione della Juventus, il calciomercato centrato soprattutto sulla cessione di Milik e l’acquisto di Mandzukic da parte del Milan. Ascolta “Ep.1 – L’Inizio, tra Supercoppa e mercato” su Spreaker. L'articolo ...

Il Buono, il Brutto, il Napolista - il podcast del Napolista - ilNapolista ilnapolista Il Buono, il Brutto, il Napolista – il podcast del Napolista

Al via una nuova iniziativa. Appuntamento di approfondimento settimanale sul Napoli e non solo. Prima puntata: la Supercoppa (e non solo) ...

