Il BarLume neutralizza il Covid col sorriso

(Di lunedì 18 gennaio 2021) I Delitti del- Alessandro Benvenuti I Delitti delhanno cambiato pelle. Ormai sono solo liberamente ispirati ai personaggi nati dalla penna di Marco Malvaldi e hanno perso la genuinità degli inizi ma i film di Sky Cinema Uno continuano a proporre trame ed indagini interessanti. L’ottava stagione, di cui lunedì scorso è andato in onda il primo titolo e che torna questa sera con il secondo, ha offerto al pubblico qualcosa di unico, che vale la pena sottolineare: la gestione e il racconto dell’emergenza sanitaria. Illo hanno ormai messo in scena in tanti, soprattutto Oltreoceano, e ci saranno fiction nostrane che nel prossimo futuro ci costruiranno intorno le proprie trame. I Delitti dello ha già fatto, raccontando in Mare Forza Quattro la fase precedente all’esplosione della pandemia, ...