Il Bambin Gesù lancia l'allarme: "Troppi tentativi di suicidio dei giovanissimi durante il Covid"

Aumentano durante la pandemia gli episodi di autolesionismo e, in alcuni casi, addirittura di suicidio tra Bambini ed adolescenti. l'allarme, tramite La Repubblica, è stato lanciato da Stefano Vicari, primario dell'unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del nosocomio pediatrico romano. A livello globale, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i suicidi si collocano al secondo posto tra le cause di morte nella fascia d'età 15-29 anni. Per Vicari "è anche a causa del Covid-19 e di questo periodo (con o senza lockdown) se sono aumentati atti autolesionistici e suicidari che hanno segnato una crescita di disturbi mentali sia nei ragazzi che nei Bambini: irritabilità, ansia, sonno disturbato".

