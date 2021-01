Ibrahimovic: “Credo nello scudetto? Io credo in Zlatan. Mandzukic? Ora siamo in due a far paura” (Di martedì 19 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato dopo la doppietta decisiva con il Cagliari. Queste le sue parole: “Felice per la doppietta? Dovevo farne un altro. Partita difficile, oggi è andata bene e con uno in meno non è facile giocare. Questi giovani mi stanno motivando, fanno la sfida contro di me tipo correre di più e io non mollo. Fino ad ora stiamo facendo bene, siamo quasi a metà col campionato e adesso iniziano le partite più difficile. Sarà un programma molto duro, però adesso con Mandzukic e Meite e non so se arrivano altri avremo più giocatori disponibili per il mister, che potrà ruotarli”. Contento di Mandzukic? “Sì. Così siamo in due che mettono paura all’avversario”. Ci credi in questo scudetto? ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, l’attaccante del Milan,, ha parlato dopo la doppietta decisiva con il Cagliari. Queste le sue parole: “Felice per la doppietta? Dovevo farne un altro. Partita difficile, oggi è andata bene e con uno in meno non è facile giocare. Questi giovani mi stanno motivando, fanno la sfida contro di me tipo correre di più e io non mollo. Fino ad ora stiamo facendo bene,quasi a metà col campionato e adesso iniziano le partite più difficile. Sarà un programma molto duro, però adesso cone Meite e non so se arrivano altri avremo più giocatori disponibili per il mister, che potrà ruotarli”. Contento di? “Sì. Cosìin due che mettonoall’avversario”. Ci credi in questo? ...

