Iannone FdI | “Pendolari Salerno-Roma nuovamente senza prima freccia del mattino”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, Commissario regionale di FdI in Campania, in una nota, ha rilanciato la battaglia contro la soppressione dei trenirossa per ididiretti a. Pare infatti che si torni a parlare di una soppressione. E’ lo stesso senatore ad annunciarla: “Da oltre un anno tentano di sopprimere ladelle cinque delche daporta a. Un collegamento indispensabile per quei lavoratori che già fanno una vita molto sacrificata. Da oltre 1 anno mi batto con interrogazioni al Ministero dei trasporti, che hanno sempre tamponato, ma ora iche salgono a...