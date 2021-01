I ragazzi che occupano i licei a Milano sfidando il governo | «Scuola in sicurezza? Imparate da noi» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Mascherine e gel disinfettante all’entrata. Un registro in cui tutte le persone che entrano devono lasciare i contatti. Il certificato di negatività in mano per chi è riuscito ad averlo e tamponi nel pomeriggio per tutti gli altri. Iche la mattina di oggi, 18 gennaio, sono entrati nel liceo Parini dihanno deciso di creare una «bolla sanitaria», uno spazio sicuro dove seguire le lezioni seduti sui loro banchi. «Vogliamo dimostrare alche fare lezione in presenza è possibile. Basta organizzarsi. Se sono riusciti a farlo 30tra i 16 e i 18 anni, possono farcela anche loro». Certo un conto sono 30, un conto è organizzare il ritorno di migliaia di studenti. Eppure la riapertura delle scuole superiori è uno dei dossier più caldi sul tavolo a cui siedono ...