I papiri di Ercolano, al via il progetto per riportare alla luce i suoi misteri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ha preso il via, questa mattina, la presentazione online del progetto "Greekschools", che si propone di analizzare e riportare alla luce i misteri dei papiri di Ercolano, con tecniche non invasive, ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ha preso il via, questa mattina, la presentazione online del"Greekschools", che si propone di analizzare edeidi, con tecniche non invasive, ...

globalistIT : - PISAinVIDEO : Le tecniche avanzate svelano l’enigma dei papiri di Ercolano - Notiziedi_it : Papiri di Ercolano, per decifrarli saranno utilizzati intelligenza artificiale e «raggi x» - HankHC91 : RT @FinestreArte: Al via GreekSchools, il nuovo progetto volto a decifrare i Papiri di Ercolano conservati presso la Biblioteca Nazionale V… - sergiocap71 : RT @FinestreArte: Al via GreekSchools, il nuovo progetto volto a decifrare i Papiri di Ercolano conservati presso la Biblioteca Nazionale V… -