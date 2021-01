I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti: trama, cast, trailer e streaming del nuovo episodio (Di lunedì 18 gennaio 2021) I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti: trama, cast, trailer e streaming Questa sera, lunedì 18 gennaio 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 va in onda il film I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti, secondo episodio con le storie della popolare serie Sky Original. In questo secondo episodio, come sempre ispirato al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, editi da Sellerio Editore, ritroviamo nel cast Tutti gli attori amati della serie, come Filippo Timi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Tana Libera Tutti è inoltre il primo ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) IdelQuesta sera, lunedì 18 gennaio 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 va in onda il film Idel, secondocon le storie della popolare serie Sky Original. In questo secondo, come sempre ispirato al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, editi da Sellerio Editore, ritroviamo nelgli attori amati della serie, come Filippo Timi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.è inoltre il primo ...

fabru67 : RT @sellerioeditore: È scattato il #lockdown a #Pineta ma c’è un nuovo caso da risolvere e la Fusco è in quarantena. Alle 21,15 su @SkyItal… - Mauxa : I delitti del BarLume nuovo episodio 18 gennaio, le anticipazioni di Tana libera tutti - Mustapha1508 : RT @sellerioeditore: È scattato il #lockdown a #Pineta ma c’è un nuovo caso da risolvere e la Fusco è in quarantena. Alle 21,15 su @SkyItal… - Mustapha1508 : RT @telesimo: I DELITTI DEL #BARLUME - oggi, #18gennaio, su #Sky Cinema e @NOWTV_It la seconda delle due nuove storie: 'Tana libera tutti'… - digitalsat_it : Anche Pineta è in lockdown: si potranno risolvere i casi anche in videocall? «I delitti del #BarLume» questa sera… -